Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС.

«Через СМИ, сеть интернет, религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — заявила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

По ее словам, проект закона предусматривает «запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации». Призывом предлагается считать «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации», уточнила она.

Яковлева также сообщила, что отдельным законопроектом будет регламентирована ответственность за распространение в СМИ и в интернете информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации.

В марте сообщалось, что в Италии детям, которые не прошли обязательную вакцинацию, запретили ходить в школу и детский сад.

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