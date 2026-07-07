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12:48, 7 июля 2026Ценности

Россияне назвали запах успеха

«360.ru»: Россияне назвали древесные ароматы запахом успеха
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock / Fotodom

Россияне назвали ароматы, которые ассоциируются у них с определенными эмоциями. Подробностями делится «360.ru».

Выяснилось, что с успехом у респондентов ассоциируются древесные аккорды (19 процентов), виски (17) и табак (14). За ними расположились ноты имбиря и гвоздики (13), а также мускус (10).

В то же время запах любви для россиян оказался цветочный — более четверти выбрали аромат розы. На втором месте оказалась ваниль, которая ассоциируется с теплом и уютом, а на третьем и четвертом — вишня и цитрусовые соответственно. Пятерку замыкает жасмин.

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Что касается разрыва отношений, чаще всего участники опроса выделяли ладан (17), а также травяные и древесные ноты, которые набрали 11 процентов. Среди других запахов расставания — специи, жасмин, белые цветы, чай и кофе.

При этом чаше всего россияне желают ассоциироваться у окружающих со свежестью, отмечают аналитики, а именно, дождем, морским бризом или влажной травой (29), фруктами (16) и древесными ароматами (13). При этом 16 процентов соотечественников и вовсе подчеркнули, что не хотели бы ассоциироваться с каким-либо запахом.

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