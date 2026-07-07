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12:50, 7 июля 2026Силовые структуры

Перекупщика с бензином по «премиум» цене поймали в российском регионе

В Краснодаре полиция поймала перекупщика с бензином по премиум цене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодаре задержали 22-летнего перекупщика с бензином по «премиум» цене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские получили информацию, что житель города незаконно продает топливо. При проверке данные подтвердились. У россиянина изъяли 240 литров бензина и дизеля, которые он реализовывал по 187 рублей за литр. Составлен протокол, молодому человеку грозит штраф.

Ранее МВД показало задержание перекупщиков тонны бензина АИ-95 в Краснодаре. Фигурантами стали двое молодых людей.

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