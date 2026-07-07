Перекупщика с бензином по «премиум» цене поймали в российском регионе

В Краснодаре полиция поймала перекупщика с бензином по премиум цене

В Краснодаре задержали 22-летнего перекупщика с бензином по «премиум» цене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские получили информацию, что житель города незаконно продает топливо. При проверке данные подтвердились. У россиянина изъяли 240 литров бензина и дизеля, которые он реализовывал по 187 рублей за литр. Составлен протокол, молодому человеку грозит штраф.

Ранее МВД показало задержание перекупщиков тонны бензина АИ-95 в Краснодаре. Фигурантами стали двое молодых людей.