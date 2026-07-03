Задержание молодых перекупщиков тонны 95-го бензина в российском городе попало на видео

В МВД показали задержание перекупщиков 1 тонны бензина АИ-95 в Краснодаре

Задержание молодых перекупщиков тонны бензина АИ-95 в Краснодаре попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На видео показано, как правоохранители проводят дактилоскопию. Кроме того, полицейские сняли белые канистры с топливом, которые фигуранты подготовили для продажи.

Ранее сообщалось, что фигуранты — двое молодых людей 21 и 22 лет. Они арендовали машину без государственных номеров и на ней пытались сбывать 95-й бензин по завышенной стоимости. Отмечается, что перекупщикам грозит до шести лет лишения свободы.