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Силовые структуры
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11:29, 3 июля 2026Силовые структуры

В российском регионе задержали перекупщиков с тонной 95-го бензина

В Краснодаре два молодых человека попались на попытке перепродать тонну 95-го бензина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Краснодаре задержали двух молодых людей 21 и 22 лет с тысячей литров бензина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление МВД.

По данным полиции, молодые люди арендовали автомобиль без государственных номеров и на нем пытались сбывать 95-й бензин по завышенной стоимости. Отмечается, что перекупщикам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали массово использовать ситуацию с бензином для обмана россиян. В свою очередь правительство России приняло меры по стабилизации рынка бензина.

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