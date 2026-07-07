В Кремле рассказали о ходе создания буферной зоны на границе

Песков: Работа по созданию буферной зоны продолжается

Вооруженные силы (ВС) России продолжают работу по созданию буферной зоны на границе с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российские войска продолжают взятие под контроль российской территории. «Пока продолжается освобождение российских регионов», — сказал он.

Ранее ВС России заняли Константиновку в Донецкой Народной Республике. В Кремле подчеркнули, что это первый, но очень важный этап в атаке на важный славянско-краматорский узел обороны украинских войск.

3 июля президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Он заслушал доклады российского командования и обсудил с военными задачи в зоне специальной военной операции.

