В Европе испугались планов Трампа

Axios: В Европе опасаются сокращения присутствия США из-за недовольства Трампа

В странах Европы усиливаются опасения, что недовольство президента США Дональда Трампа союзниками может привести к пересмотру американского военного присутствия на континенте. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из американских чиновников, вопрос сокращения контингента США в рамках НАТО не стоит на повестке саммита в Анкаре, однако глава Белого дома по-прежнему критически настроен в отношении европейских союзников. «Президент недоволен европейцами. Это все та же старая история», — подчеркнул он.

Также сообщается, что Трамп сохраняет намерение добиться перехода Гренландии под контроль США, поскольку это «лучший способ удовлетворить оборонные потребности НАТО».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что вывод американских войск из Европы не носит карательный характер. «[Ротация] не является наказанием, это просто продолжающийся процесс, который существовал и до всех этих недавних заявлений, напряженности и прочего», — сказал он.