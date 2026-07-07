Рассмотрение дела решивших сбросить бомбу на поезд «Артподготовки» перенесли

Суд над решившими сбросить бомбу на поезд «Артподготовки» перенесли на 14 июля

Второй Западный окружной военный суд перенес рассмотрение уголовного дела в отношении участников организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) , решивших сбросить с моста бомбу на поезд, который вез продукцию военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По его словам, перенос произошел из-за карантина в московском СИЗО-5 «Водник»: в котором содержатся подсудимые. Из-за карантина они не были доставлены в суд. Заседание состоится 14 июля в 10:30 утра по мск времени.

Ранее сообщалось, что террористы планировали устроить диверсию в Оренбургской области. Для этого они собрали самодельное взрывное устройство, а также раздобыли огнестрельное оружие.

Террористический акт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и МВД России. Преступники были задержаны.