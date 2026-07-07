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12:54, 7 июля 2026Силовые структуры

Рассмотрение дела решивших сбросить бомбу на поезд «Артподготовки» перенесли

Суд над решившими сбросить бомбу на поезд «Артподготовки» перенесли на 14 июля
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд перенес рассмотрение уголовного дела в отношении участников организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) , решивших сбросить с моста бомбу на поезд, который вез продукцию военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По его словам, перенос произошел из-за карантина в московском СИЗО-5 «Водник»: в котором содержатся подсудимые. Из-за карантина они не были доставлены в суд. Заседание состоится 14 июля в 10:30 утра по мск времени.

Ранее сообщалось, что террористы планировали устроить диверсию в Оренбургской области. Для этого они собрали самодельное взрывное устройство, а также раздобыли огнестрельное оружие.

Террористический акт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ и МВД России. Преступники были задержаны.

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