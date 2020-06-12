В России развенчали популярный миф о суточной норме потребления воды

Врач-терапевт и автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина развенчала популярный миф о суточной норме потребления воды. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, не стоит устраивать «водную пытку», пытаясь выполнить распространенную рекомендацию, появившуюся «неизвестно откуда», о необходимости выпивать ежедневно два литра чистой воды. Эксперт убеждена, что организм сам даст сигнал о жажде и количестве требуемой ему жидкости.

В то же время Кашубина предупредила, что в жару обезвоживание может наступить очень быстро, особенно у детей. «Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали. У них может быстро наступить обезвоживание, и они могут плохо почувствовать себя на жаре», — заявила она. Что касается взрослых людей, то у них, по данным терапевта, сигналы жажды очень явные, и пропустить их невозможно.

Ранее врачи рассказали о правилах питания во время летней жары. Россиянам посоветовали отказаться от жирной пищи, сладких напитков и алкоголя и сократить потребление мясных продуктов. По их словам, летом нужно есть больше овощей, которые содержат много влаги и витамина C, а также ягод и фруктов. Также необходимо пить много воды, чтобы не было обезвоживания организма.

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