Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья

Спортсмен-бодибилдер и тренер Михаил Малек назвал способ сжигания жира без вреда для здоровья в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сушка тела является самым эффективным способом избавиться от жировых отложений. Однако сбросить лишние килограммы без вреда для организма можно только, если не стремиться к экстремальным результатам. «Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм. Все, что больше, наносит вред организму», — сказал специалист.

Малек предупредил, что такая методика похудения может привести к обезвоживанию организма. Тренер порекомендовал следить за состоянием водно-солевого баланса. Также он призвал отказаться от мочегонных препаратов, поскольку они могут навредить здоровью. «Польза будет, если сушка не экстремальная — это значит не опускать процент жира меньше определенного количества. Условно говоря, меньше семи процентов — это экстрим соревновательного уровня, который для организма не очень полезен», — пояснил тренер.

В январе врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, что во время интенсивных тренировок для быстрого сжигания жира и наращивания мышечной массы следует есть яйца, бананы, авокадо и другие продукты. Специалисты пояснили, что яйца содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее.