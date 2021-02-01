Российский врач объяснил появление боли в горле по утрам

Боль в горле по утрам может появляться в холодное время года, в том числе в связи с началом отопительного сезона. Такое объяснение россиянам дал врач-отоларинголог Владимир Зайцев, передает «Ридус».

По словам Зайцева, батареи пересушивают воздух в помещении, и слизистая носа отекает за ночь. Из-за этого человек начинает хуже дышать носом и переходит на дыхание ртом, из-за чего пересыхает задняя стенка глотки. После этого может возникнуть воспаление, дискомфорт, першение и болезненность.

Еще один фактор — застой в лимфатической системе. По словам Зайцева, когда человек лежит, у него продолжаются обменные процессы, а со стороны слизистой оболочки начинается застой.

Дискомфорт в горле также вызывает храп, о котором человек может не догадываться. Он указывает на проблемы с аденоидами, перегородкой носа и нижними носовыми раковинами.

Чтобы избавиться от дискомфорта, надо немного походить утром, выпить напиток комфортной температуры и симптомы пройдут, сказал Зайцев. Он рекомендовал проветривать помещение перед сном или спать с приоткрытой форточкой, а также устанавливать увлажнители воздуха на зимнее время года.

Ранее Зайцев рассказал, что потеря обоняния не всегда связана с коронавирусом. Такой симптом характерен для простудных заболеваний, например, острого или хронического ринита. При этом он рекомендовал в первую очередь исключить заражение коронавирусом, сдав ПЦР-тест или кровь на анализ.