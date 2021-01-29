Инфекционист перечислил ложные симптомы COVID-19

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в интервью радио Sputnik перечислил симптомы, которые часто принимаются за признаки COVID-19, но являются ложными.

По его словам, для определенного ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. При этом при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и легкие. «Тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», —сказал медик.

Второй синдром, который бывает при ОРВИ, — интоксикационный. Так, головная боль, ломота в теле, повышение температуры – это может быть при любой инфекции. При коронавирусе проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же. Поэтому в таком случае необходимы лабораторные исследования.

Кроме того, люди с повышенной тревожностью склонны думать, что у них корронавирус. Они могут ощущать симптомы COVID-19, хотя при этом совершенно здоровы.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус в отличие от гриппа — круглогодичная инфекция, а не сезонная. По его словам, коронавирус хорошо распространяется и зимой, и летом, и осенью. Он объяснил, что в случае с гриппом можно использовать вакцину, которая обеспечит организму защиту на 3-4 месяца.