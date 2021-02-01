Российский врач предупредил об угрозе лечения кислородом при COVID-19

Домашнее использование ингаляторов или баллонов с кислородом для избавления от последствий коронавируса, таких как одышка или сложности с дыханием при незначительных физических нагрузках, недопустимо. Об этом предупредил врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik.

«Чистый кислород, грубо говоря, сжигает легкие, поскольку это мощный окислитель, он коагулирует легкие. Это временный экстренный метод, но не для постоянного использования», — сказал он, призвав россиян быть осторожными с таким способом лечения.

По его словам, критерий назначения этих средств — низкий показатель сатурации, то есть насыщения крови кислородом. Таким образом можно выиграть время, например, чтобы добраться до лечебного учреждения.

В то же время чистый кислород может быть необходим дома для для компенсации постковидного синдрома или симптомов самого COVID-19. «Для тяжелых больных, которым уже не нужно стационарное лечение, существует специальный кислородный концентратор. Их выдают пациентам в больницах и поликлиниках», — добавил Пурясев. При этом он отметил, что это дорогой прибор, поэтому его назначают по решению врача на некоторое время.

В ноябре 2020-го врач-инфекционист Мария Мясникова порекомендовала при лечении от COVID-19 больше лежать на животе, поскольку такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом. «Для удобства можно одну подушку подложить под грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются. Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку», — уточнила специалист. Для ускорения выздоровления она порекомендовала заниматься дыхательной гимнастикой и исключить серьезные физические нагрузки.