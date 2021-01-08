Россия
 
Последние новости
Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину
В популярной у российских туристов стране задержали главаря «Аль-Каиды»
Малышева высказалась о вакцинации от коронавируса
Раскрыта личность погибшего при протестах в Вашингтоне американца
В Белом доме пообещали мирную передачу власти Байдену
В США врач умер через две недели после прививки Pfizer
Белый дом выступил с заявлением после штурма Капитолия
Мировые цены на продукты побили рекорд
Оценена возможность привлечь Трампа к ответственности из-за штурма Капитолия
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач перечислил противопоказания для массажа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Перед сеансами лечебного массажа обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, так как для этой процедуры существует ряд ограничений. Об этом в интервью с радио Sputnik рассказал российский мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, массаж противопоказан при воспалительных процессах и респираторных заболеваниях, таких как грипп и ОРВИ, а также при заболеваниях кожи: фурункулах, карбункулах и других. Противопоказан массаж и больным с онкологией. «Нельзя делать массаж пациентам, у которых диагностирована хроническая ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации, когда человек принимает большое количество лекарственных препаратов, регулирующих ритм сердечных сокращений», — перечислил Кабычкин.

При профессиональном исполнении лечебный массаж не может вызвать побочных эффектов, зато может продлить здоровье и молодость. При этом, как подчеркнул врач, с механическими гаджетами для массажа нужно быть осторожнее, особенно когда речь идет о шейно-воротничковой зоне. Неправильный массаж этой области может привести к повышению давления и повлиять на свертываемость крови.

Ранее Кабычкин рассказал, что быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса поможет специальный массаж, который направлен на повышение уровня кислорода в крови. Специалист подчеркнул, что мануальную терапию следует сочетать с другими видами лечения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач объяснил, чем опасны устройства для механического массажа
Врач назвал сроки восстановления после среднего и тяжелого COVID-19
Врач раскрыл россиянам действенный способ реабилитации после коронавируса
Раскрыт способ сохранить здоровье при сидячей работе