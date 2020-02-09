Раскрыт способ сохранить здоровье при сидячей работе

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин раскрыл способ сохранить здоровье при сидячей офисной работе. Он рассказал об этом в эфире радио Sputnik.

По словам медика, чтобы избежать сколиоза, офисным работникам стоит соблюдать так называемое «правило 90». Это значит, что при сидении между корпусом и передней поверхностью бедра должен быть прямой угол. Под таким же углом надо согнуть колени. Стопа при этом должна стоять ровно относительно пола.

Кабычкин подчеркнул, что не стоит сидеть в позе «нога на ногу», так как это не только вредно для позвоночника и суставов, но и может привести к развитию варикозной болезни из-за сдавливания вен и замедления тока крови. Врач предупредил, что варикозное расширение вен может поспособствовать появлению тромбов.

Мануальный терапевт посоветовал всем, кто работает в офисе, хотя бы ненадолго вставать с рабочего места «раз в час или два», чтобы избежать проблем с позвоночником и перенапряжением мышц.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рекомендовала прерываться после каждых 30 минут работы у компьютера и делать разминку. По ее словам, это поможет избежать проблем с осанкой, зрением и венами. Также она советовала делать зарядку по утрам, растираться махровым полотенцем после душа и ходить на массаж спины.

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