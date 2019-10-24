Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма. Результаты исследования опубликованы на YouTube.

Перед созданием восковой модели исследователи опросили около трех тысяч офисных работников из Франции, Германии и Великобритании и выяснили, какие именно проблемы со здоровьем беспокоят их больше всего. Половина опрошенных пожаловалась на боли в глазах, 49 процентов — на боли в спине, 48 — на головные боли.

В результате у Эммы видны нарушения осанки из-за неправильного положения во время работы, варикозное расширение вен, округлый живот и опухшие лодыжки из-за недостаточного количества физических нагрузок, бледная и воспаленная кожа от недостатка солнечного света, а также сухие покрасневшие глаза из-за долгих часов работы за компьютером.

По словам автора исследования Уильяма Хайэма, таким образом он хотел привлечь внимание к вопросу здоровья офисных работников и указать на необходимость изменить условия труда. «Если мы не внесем радикальные изменения в нашу рабочую жизнь, (...) то будем очень сильно болеть», — заключил он.

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