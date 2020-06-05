В России раскрыли детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере

Улучшения у зараженных коронавирусом при лечении в барокамере наступают после первого сеанса. Детали лечения раскрыла ведущий научный сотрудник отделения гипербарической оксигенации НИИ имени Склифосовского Ольга Левина в комментарии РИА Новости.

По ее словам, в комплексе с другим лечением пациентам с COVID-19 достаточно 4-5 сеансов, чтобы выйти «на другой уровень самочувствия». Каждый сеанс длится 50-60 минут и проводится раз в сутки. «У нас человек продолжает дышать своими легкими, но только за счет того, что повышенное атмосферное давление позволяет насытить плазму кислородом, причем парциальное давление кислорода повышается в несколько раз», — объяснила она принципиальное отличие методов лечения в барокамере и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков добавил, что все пациенты, которые проходят в лечение в барокамере, имеют риск летального исхода и поступают в тяжелом состоянии из реанимаций. Он добавил, что этот метод может подойти не всем пациентам, так как при нахождении в барокамере может закладывать в уши, однако в больнице пока таких больных не было.

«Пациенты субъективно чувствуют себя лучше в барокамере и одним из таких маркеров является то, что они там засыпают. Они могут спокойно поспать не думая о том, как им вздохнуть и о том, что они переживают в реанимационных отделениях, где весь ритм жизни заключается в том, что они лежат на животе и дышат на вспомогательной вентиляции легких, в специальной маске или высокопоточным кислородом», — заключил Петриков.

Ранее 5 июня в Москве начали эксперимент по лечению зараженных коронавирусом в барокамерах. По словам врачей, гипербарическая оксигенация улучшает общее самочувствие пациентов, у них повышается уровень кислорода в крови и уменьшается одышка. Кроме того, процедура усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, смягчая побочные эффекты. Через нее прошли уже 25 человек.

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