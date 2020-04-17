В России начали применять новейший метод лечения пациентов с коронавирусом

Российские врачи из Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна и Центра спортивной медицины ФМБА начали применять новейший способ лечения зараженных коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.
Метод заключается в использовании барокамеры для насыщения крови больного кислородом, которая способна заменить кислородную маску и аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее устройство показало положительные результаты в процессе восстановления спортсменов сборных российских команд.
Для терапии подходит нормобарический вид барокамеры, который дает необходимый эффект лучшего проникновения кислорода. Ее применяют в отношении пациентов в состоянии средней тяжести. После лечения их отправляют обратно в больницу Бурназяна, где в инфекционном отделении находятся 93 человека.
«Во многих исследованиях как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект. Мы эту методику в течение двух дней, буквально с момента, как были опубликованы эти данные, внедрили», — сказал заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов.
Ранее ведущий пульмонолог России Александр Чучалин говорил, что страна единственная в мире применяет технологию термогелиокс, которая заключается в разогревании смеси гелия и кислорода для терапии тяжелобольных с пневмонией.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения