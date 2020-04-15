Стало известно о применяемой только в России технологии лечения коронавируса

Российские врачи начали применять в борьбе с коронавирусом термогелиокс — технологию разогревания смеси гелия и кислорода. Об этом рассказал академик РАН Александр Чучалин в интервью Православие.RU.
По его словам, этот способ лечения пока применяют только в России. Гелий используется для лечения тяжело больных, находящихся на стадии вирусно-бактериальной пневмонии. «Тогда в кровь уже не поступает кислород, из крови не выделяется углекислота и далее не элиминируется. Для того, чтобы выровнять транспорт кислорода в организме человека и помочь элиминировать углекислоту, мы и применяем термический, то есть нагретый гелий», — добавил Чучалин.
Кроме того, химический элемент имеет относительно низкое количество теплоты при нагревании, что позволяет при вдыхании газа не обжигать внутренние органы. Лечение термогелиоксом впервые провели пациентам из института Н. В. Склифосовского, уточнил академик РАН.
Ранее портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Тем временем по состоянию на 15 апреля в России зафиксировано почти 25 тысяч случаев заражения. В Москве насчитывается 14 776 случаев.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения