Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в Москве

В Москве донорам плазмы крови для лечения заразившихся коронавирусом начнут платить. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Информацию об этом опубликовало ТАСС в пятницу, 17 апреля.

«В ближайшее время по постановлению мэра Москвы будет принят правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров плазмы», — заявила заместитель мэра. Она не назвала сумму, которую планируется выплачивать донорам.

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9 апреля Ракова сообщила, что в России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса. На тот момент в Москве донорами стали 11 вылечившихся от коронавируса человек. Переливание сделали семи пациентам городских клиник.

Ранее заведующий отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшов пояснил, что плазма крови перенесших коронавирус нужна для создания специальной сыворотки. Ее используют для лечения пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Купряшов также отметил, что больницы не испытывают недостатка в готовых помочь медикам людях. «Каждый переболевший готов к тому, чтобы стать донором и помочь тем, кто тяжело переносит эту болезнь», — сказал специалист.

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