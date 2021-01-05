Названы влияющие на цвет зубов продукты

Сильнее всего на цвет зубов влияют продукты с аминокислотами и пигментами. Их назвала директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева, передает агентство «Москва».

По словам Макеевой, речь идет в том числе о чернике, черной смородине, маринованной свекле, вишне, вишневом соке, красном вине, а также окрашенных газированных напитках, многих специях и соусах.

Стоматолог отметила, что цвет зубов может ухудшаться из-за постоянного употребления чая и кофе, причем чай окрашивает их гораздо сильнее. Она добавила, что после каждого употребления таких напитков достаточно споласкивать рот или применять специальную зубную пенку, особенно если зубы были хорошо почищены утром.

Ранее сообщалось, что чрезмерное употребление алкоголя может негативно отразиться на состоянии зубов . Как объяснил специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов, спиртное негативно влияет на кровоснабжение, из-за чего зубочелюстная система быстрее изнашивается.

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