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Девушка похудела на 60 килограммов и рассказала о сместившихся зубах

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Жительница австралийского города Сидней Аннабель Колусси (Annabelle Colussi) утверждает, что после того как она похудела на 60 килограммов, ее передние зубы сместились сами собой. Она выложила видео об этом в TikTok.

На ролике Колусси демонстрирует свою улыбку в декабре 2019 и 2020 года. На кадрах отчетливо видно, что девушка сбросила вес и избавилась от диастемы — щербинки между передними верхними зубами.

Журналисты австралийского Daily Mail связались с 21-летней девушкой и расспросили ее. Она заявила, что в декабре 2019 года между ее зубами «могло поместиться две-три кредитных карты». Колусси отметила, что у нее всегда была небольшая диастема, но она увеличилась, когда девушка набрала вес.

Когда австралийка похудела, диастема, по ее словам, начала потихоньку исчезать. «Я обратила внимание, что с июня по август она начала сужаться. Сейчас остался только небольшой зазор наверху, у десен. До сих пор не могу поверить в это», — призналась она.

Некоторые комментаторы усомнились в произошедшем, некоторые из них предположили, что Колусси могла удалить зубы мудрости или что их рост повлиял на расположение зубов. Однако автор ролика ответила, что удалила зубы мудрости еще в 2015 году, а также добавила, что никогда не носила брекеты и не обращалась к стоматологу с просьбой избавиться от диастемы.

«Моя семья думает, что из-за похудения моя челюсть изменилась или, может, голова стала меньше. Но никто не знает наверняка, почему так вышло», — заключила Колусси.

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