Девушка похудела на 60 килограммов и рассказала о сместившихся зубах

Жительница австралийского города Сидней Аннабель Колусси (Annabelle Colussi) утверждает, что после того как она похудела на 60 килограммов, ее передние зубы сместились сами собой. Она выложила видео об этом в TikTok.

На ролике Колусси демонстрирует свою улыбку в декабре 2019 и 2020 года. На кадрах отчетливо видно, что девушка сбросила вес и избавилась от диастемы — щербинки между передними верхними зубами.

Журналисты австралийского Daily Mail связались с 21-летней девушкой и расспросили ее. Она заявила, что в декабре 2019 года между ее зубами «могло поместиться две-три кредитных карты». Колусси отметила, что у нее всегда была небольшая диастема, но она увеличилась, когда девушка набрала вес.

Когда австралийка похудела, диастема, по ее словам, начала потихоньку исчезать. «Я обратила внимание, что с июня по август она начала сужаться. Сейчас остался только небольшой зазор наверху, у десен. До сих пор не могу поверить в это», — призналась она.

Некоторые комментаторы усомнились в произошедшем, некоторые из них предположили, что Колусси могла удалить зубы мудрости или что их рост повлиял на расположение зубов. Однако автор ролика ответила, что удалила зубы мудрости еще в 2015 году, а также добавила, что никогда не носила брекеты и не обращалась к стоматологу с просьбой избавиться от диастемы.

«Моя семья думает, что из-за похудения моя челюсть изменилась или, может, голова стала меньше. Но никто не знает наверняка, почему так вышло», — заключила Колусси.