Женщина похудела на 38 килограммов благодаря одной фотографии

Жительница английского графства Кент не узнала себя на семейной фотографии и похудела на 38 килограммов. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

27-летняя мать двоих детей Ленна Уэллс (Lenna Wells) утверждает, что раньше весила 103 килограмма. Женщина сильно поправилась пять лет назад во время первой беременности: она пристрастилась к нездоровой пище и часто переедала. «На моей тарелке всегда была целая гора еды», — вспоминает она.

В декабре 2018 года Уэллс пересматривала семейные фотографии со свадьбы и не признала себя из-за лишнего веса. «В тот день я чувствовала себя очень неуверенно; я уехала с вечеринки раньше всех, хотя это на меня не похоже, — признается она. — Я не хотела, чтобы на меня смотрели». Она пряталась от камер и отказывалась фотографироваться, но все же попала в один общий кадр.

«Я едва узнала себя. Я будто смотрела на незнакомку, — говорит британка. — Я ощущала себя такой опустошенной и разбитой. Тогда я поняла, что готова к переменам!»

В январе прошлого года Уэллс присоединилась к программе похудения. Там ей разработали план питания, благодаря которому она сбросила 32 килограмма. Затем она начала регулярно заниматься в тренажерном зале и продолжила худеть. «Раньше я ела, чтобы порадовать себя, а после жалела об этом. Я никогда не думала, что смогу измениться, — отмечает она. — Я хочу показать людям, что это возможно, и они тоже могут похудеть».

Ранее сообщалось о весившем 317 килограммов американце, который сбросил 165 килограммов за год и три месяца, придерживаясь своей методики. Он разработал диетические версии любимых блюд и полностью исключил из рациона газированные напитки.