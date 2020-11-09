Любительница фастфуда стала веганкой и похудела на 82 килограмма

Любительница фастфуда из австралийского города Джелонг, штат Виктория, стала веганкой и похудела на 82 килограмма. Об этом сообщает издание Daily Mail.

34-летняя Кирсти Янг (Kirsty Young) рассказала, что на протяжении четырех лет весила 167 килограммов. В те годы она любила ужинать после работы в ресторанах быстрого питания «Макдоналдс» или KFC. В результате она осознала, что вредная пища делает ее несчастной и пагубно влияет на самооценку.

Австралийка решила отказаться от фастфуда и вредных перекусов перед сном и перешла на веганскую диету, богатую свежими фруктами, овощами и полезными углеводами. В августе 2016 года она перенесла операцию по уменьшению объема желудка на 80 процентов.

«Операция не меняет все по взмаху волшебной палочки. Она не заставляет тебя тренироваться, не прочищает твою голову и не решает другие проблемы, которые и привели к ожирению», — подчеркнула Янг. Она восприняла операцию как дополнительное средство на пути к похудению. Кроме того, она начала заниматься спортом и правильно питаться.

С тех пор Янг сбросила 82 килограмма и стала носить одежду на шесть размеров меньше. По ее словам, благодаря похудению у нее улучшилось состояние кожи и исчезли перепады в настроении. «Я начала вести более здоровый образ жизни — физически, ментально и эмоционально. Сейчас я тоже люблю еду, больше чем когда-либо, но мой рацион стал намного качественнее», — заключила она.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.