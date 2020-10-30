152-килограммовая женщина отказалась от вина и похудела вдвое

Весившая 152 килограмма жительница английского города Тивертон, графство Девон, за два года похудела вдвое. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летняя турагент Эмма Конноли (Emma Connolly) каждый вечер выпивала по бутылке вина и закусывала его сыром с булочками.

Она перестала видеться с друзьями и предпочитала сидеть дома, потому что боялась, что ей придется думать, какую одежду выбрать, чтобы скрыть полноту. Находясь на улице, англичанка страдала от ощущения, что все смотрят на нее. В самолетах ей приходилось просить дополнительный ремень, чтобы пристегнуться.

В августе 2018 года из-за повышенного кровяного давления у Конноли начала распухать нога. Тогда она решила изменить образ жизни и похудеть. Женщина отказалась от вина и села на низкокалорийную диету, которая в основном состоит из протеиновых коктейлей и супов.

До похудения Конноли завтракала чаем с булочками, обедала бутербродом и чипсами и запивала все это газировкой. На ужин она съедала большую порцию лазаньи. В качестве перекусов англичанка съедала по шесть упаковок чипсов. Каждый вечер она выпивала по бутылке белого вина, заедая его сыром с булочками.

Сев на диету, женщина начала пить на завтрак протеиновый коктейль. Она обедает салатом с курицей и фруктами, а ужинает жареной курицей с овощами. Между приемами пищи она ест фрукты или йогурт.

Через несколько месяцев трезвости и низкокалорийной диеты Конноли похудела на 31 килограмм и начала заниматься в спортзале. «Я начала с бега, а затем стала заниматься на велотренажерах. Раньше я не пробовала занятия на тренажерах из опасений сломать их», — рассказала она.

Недавно Конноли открыла для себя занятия со свободными весами. «Я не могу поверить в то, как уверенно и комфортно теперь чувствую себя в спортзале. Раньше я даже не мечтала зайти туда, потому что думала, что все будут смотреть на меня», — заявила женщина.

В общей сложности за два года Конноли сбросила 76 килограммов. Теперь она ведет активный образ жизни и не пропускает ни одной вечеринки. Она полюбила выбирать новую одежду и полностью обновила гардероб.

«Мне приходилось бороться каждый день, и иногда я испытываю соблазн выпить бокал белого вина, но я знаю, что никогда не сделаю этого, потому что моя жизнь стала настолько лучше. Я больше никогда не буду пить», — подчеркнула она.