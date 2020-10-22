Мужчина похудел без диеты на 44 килограмма за пять месяцев и раскрыл свой метод

Весивший 159 килограммов житель ирландского графства Мит сбросил 44 килограмма за пять месяцев и поделился методом похудения. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

В первый день лета 28-летний Киран Флинн (Ciarán Flynn) встал на весы и узнал, что весит 159 килограммов. Он решил изменить свой образ жизни и похудеть. В результате за пять месяцев ему удалось избавиться от 44 лишних килограммов.

Ирландец рассказал, что люди обращаются к нему за советом. «Я не какой-то особенный. Я не делал ничего волшебного. Все было очень просто. Я просто соблюдал дисциплину, и это единственная сложность», — пояснил он.

Мужчина изменил многое в своей жизни и утверждает, что теперь чувствует себя лучше, чем когда-либо. Он не садился на диету, но стал выбирать более здоровую пищу и начал заниматься спортом. «Это было, скорее, так: исключи простые вещи, такие как белый хлеб и белый рис. Все знают, что это не самые полезные продукты», — заявил Флинн.

«Слово "диета" всегда было запретным для меня. Я никогда не говорил, что сел на диету. Я просто собирался изменить образ жизни», — подчеркнул мужчина. Флинн начал практиковать интервальное голодание: он не ест с полудня до восьми часов вечера.

Ирландец начал больше ходить и заниматься высокоинтенсивными тренировками. В результате его вес начал снижаться. Каждую неделю он сбрасывал все больше лишнего веса. Флинн намерен похудеть еще на 13 килограммов до Рождества.

«Не позволяйте весу доминировать над вами», — посоветовал он.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, похудела на 138 килограммов за полтора года и раскрыла секрет успеха. Она стала придерживаться жесткого фитнес-режима и сократила употребление вредной пищи и алкоголя.