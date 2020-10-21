136-килограммовый мужчина похудел на 32 килограмма и поделился секретом успеха

Весивший 136 килограммов житель индийского города Мумбаи, штат Махараштра, похудел на 32 килограмма и поделился секретом успеха. Об этом сообщает издание Times Of India.

29-летний Джей Тэкер (Jay Thaker) всегда был крупным и весил около 120-125 килограммов. Он тратил много денег на абонементы в фитнес-клубы, но разъездной характер работы мешал ему найти время на занятия. В декабре 2019 года он взвесился и увидел, что весит 136 килограммов. Тогда он решил похудеть.

Тэкер начал практиковать интервальное голодание в течение 14 часов в сутки. К февралю он смог увеличить интервал голодания до 16 часов в сутки. Когда началась пандемия, индиец воспользовался освободившимся благодаря режиму строгой изоляции временем, чтобы заняться спортом.

«В марте я окончательно сфокусировался на своей цели. Я планировал создать дефицит калорий. Я использовал мобильное приложение, которое подсчитывало мои калории, и ел только обед и ужин. Кроме того, я никогда не позволял себе перекусы. Я пил только зеленый чай и кокосовую воду. День за днем, с помощью упражнений и жесткой диеты, я смог обеспечить себе дефицит и похудеть. Были даже недели, когда я похудел более, чем на килограмм!» — рассказал Тэкер.

Утром он выпивает чашку зеленого чая с лимонным соком. Индиец предпочитает полноценный обед пищевой ценностью около 900-1000 калорий. Он съедает две лепешки, овощное рагу, суп-пюре, немного риса и немного творога. Ужинать Тэкер старается легко. «Обычно это что-то вроде большой миски салата из овощей с творогом. Иногда я съедаю миску теплого томатного супа», — пояснил он.

«Я не позволяю себе компромиссов, когда речь идет об упражнениях. Каждое утро у меня двухчасовая тренировка. Я занимаюсь бадминтоном и хожу на прогулки или пробежки. То же самое я делаю по вечерам. Кроме того, днем я занимаюсь по полчаса силовыми тренировками и качаю пресс», — сообщил он.

Мужчину поддержали семья и друзья. Но главной мотивацией для него стало снижение показателя стрелок весов. «Я стал наслаждаться похудением, а не ненавидеть его», — подчеркнул Тэкер.

Сложнее всего ему было привыкнуть к здоровой пище и упражнениям в первые несколько дней диеты. Индиец рассказал, что было сложно отказаться от вредной пищи. «Внешность вторична, но ощущение, которое ты испытываешь, когда подтянут — это другой вид адреналина. Это легко? Нет. Это стоит того? Абсолютно!» — заключил он.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Индии сбросил 21 килограмм за четыре месяца без походов в тренажерный зал, питаясь исключительно домашней едой. Жена специально делала для него низкокалорийные блюда.