165-килограммовый мужчина похудел вдвое и поделился секретом успеха

165-килограммовый житель английского города Бристоль похудел вдвое за полтора года и поделился секретом успеха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летний Фелим Стэк (Phelim Stack) с детства страдал из-за лишнего веса. Одноклассники издевались над ним из-за его размеров. «Я начал резко толстеть, когда мне было около 25 лет. Я думаю, стресс от переработок привел его к перееданию по вечерам», — пояснил он.

На пике он весил 165 килограммов. «Единственной моей заботой тогда было обеспечить семью. Я думал, что я в точке невозврата», — рассказал Стэк.

Англичанин решил изменить свой образ жизни и похудеть после того, как возлюбленная бросила его. Уже на следующий день после разрыва он пошел в спортзал и начал менять пищевые привычки. За полтора года ему удалось сбросить 76 килограммов. Пятилетний сын гордится им и называет его «папа Мускул».

После разрыва с возлюбленной Стэк начал сочетать периоды голодания с ежедневными кардиотренировками в спортзале. Он ел только вечером и потреблял всего 1,8 тысячи калорий в день. Его часто можно было увидеть на беговой дорожке в два часа ночи. Он боролся с депрессией с помощью физических упражнений.

Раньше Стэк выпивал на завтрак энергетический напиток и съедал выпечку или ролл с сосиской. На ланч он ел сэндвич с курицей или креветками и майонезом и картошку. Он перекусывал пирогами и шоколадными батончиками, а на ужин съедал кебаб, индийскую или китайскую пищу с рисом или лапшой в соусе. Из напитков англичанин предпочитал сидр или джин с лимонадом.

Теперь мужчина пропускает завтрак, если в его графике нет утренней тренировки. На ланч он съедает лаваш с тремя банками тунца и легкий майонез, а на ужин — курицу с приправами, зеленую фасоль и 100 граммов пасты с томатным соусом. В зависимости от плана тренировок, он меняет меню на белую рыбу или говядину с картошкой или белым рисом.

Теперь Стэк занимается в спортзале по шесть раз в неделю, катается на велосипеде и ходит на пробежки. Мужчина мечтает когда-нибудь принять участие в соревнованиях Iron Man.

Англичанин помогает другим желающим похудеть через свою страницу в Instagram. «Люди со всего мира обращаются ко мне за поддержкой и консультируются по поводу пищевых привычек, выбора еды и упражнений. Я даю им рекомендации, исходя из собственного опыта», — заявил он.

«Если бы я мог дать совет старому себе, я посоветовал бы перестать бездумно есть и перестать покупать одежду большего размера», — сказал Стэк.