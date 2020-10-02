Женщина сбросила 55 килограммов и дала три совета желающим похудеть

Жительница американского города Рентон, штат Вашингтон, сбросившая 55 килограммов, дала три совета желающим похудеть. Об этом пишет сайт программы Today телеканала NBC..

Джорджия Карлтон (Georgia Carlton) с детства была полной. К седьмому классу девушка весила 125 килограммов, а после окончания школы прибавила еще 10 килограммов. «Я всегда говорила себе, что просто уродилась толстой», — объясняет она.

Поворотной точкой стала поездка в Disneyland три года назад. Карлтон постоянно беспокоилась, что из-за избыточного веса ей не позволят прокатиться на аттракционах, а из-за артрита у нее разболелись колени. После возвращения она решила изменить свою жизнь и по совету подруги стала следовать программе похудения компании WW.

Женщина научилась следить за размером порций, узнала о полезных альтернативах некоторым продуктам и с удивлением обнаружила, что ради похудения ей не придется отказываться от любимых блюд. На четвертый месяц диеты она стала повышать физическую нагрузку и теперь посещает спортзал шесть раз в неделю. С ноября 2017 года ей удалось похудеть со 127 до 72 килограммов.

Карлтон советует не ставить перед собой невыполнимые задачи. «Вы можете начать с малого, — говорит она. — Я говорю людям: если хотите увеличить физическую активность, просто решите, что будете в течение двух недель по пять минут в день ходить вокруг своего квартала. Хотите заняться питанием, просто решите, что будете две недели вместо обеда есть большой полезный салат».

Другой урок, который она выучила при похудении, заключается в том, что настойчивость важнее идеального соблюдения всех правил. Кроме того, важно не мешать самому себе. «Мы способны достичь очень многого, — говорит женщина. — Но нас останавливают всякие мысли. Если убрать их с пути, нас будет невозможно остановить».

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.