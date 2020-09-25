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Женщина без усилий похудела на девять килограммов и раскрыла свой секрет

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Фото: @bourbonbarbarella

Жительница американского города Луисвилл, штат Кентукки, за время карантина сумела без усилий похудеть на девять килограммов. Она рассказала об этом на сайте программы Today телеканала NBC.

По словам Даны Макмахан (Dana McMahan), ей помогло интервальное голодание. Оно требует чередовать дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от пищи или есть в несколько раз меньше обычного.

«Я не собиралась голодать специально, — утверждает женщина. — У меня просто не было аппетита в начале пандемии, поэтому я пропускала завтраки, а иногда и обеды, и ела, когда проголодаюсь». Вскоре она заметила, что штаны, которые еще недавно были ей впору, стали великоваты.

После этого Макмахан заинтересовалась интервальным голоданием и стала придерживаться его сознательно. Спустя два месяца она похудела на 6,7 килограмма. Хотя после этого женщина начала больше есть, ей удалось сбросить еще 2,3 килограмма.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.

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