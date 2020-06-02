Мужчина сбросил 57 килограммов и раскрыл ошибки при похудении

Житель Лондона, страдавший от избыточного веса, рассказал, как ему удалось сбросить 57 килограммов, и раскрыл допущенные при похудении ошибки. Его историю описало издание Daily Mail.

Несмотря на веганскую диету, 26-летний Харви Флинн Квирк (Harvey Flynn Quirke) продолжал набирать вес. Он ел огромные порции, выпивал четыре литра колы в день и растолстел до 127 килограммов. Молодой человек страдал от панических атак, стеснялся своей полноты и восемь лет отказывался снимать рубашку при других людях.

Первая попытка похудеть закончилась полным провалом. Харви не пошел в спортзал, поскольку боялся насмешек, и ограничился голоданием, питаясь только раз в сутки. «Никому не советую так делать, — говорит мужчина. — Это истощило меня и психически, и физически. Я периодически голодал около шести месяцев, сбросил только 12 килограммов и тут же набрал их обратно, вновь ударившись в обжорство».

Харви Флинн Квирк до похудения Фото: Harvey Flynn Quirke

Дела пошли на лад лишь после того, как двое знакомых убедили его ходить в спортзал вместе с ними. На этот раз он сбросил 50 килограммов и продолжил заниматься в одиночку, когда знакомые уехали в Австралию. Но победа не была окончательной. После гибели близкого друга в конце 2019 года Харви перестал следить за своим рационом и к концу года снова весил 95 килограммов. «Я много ел, употреблял алкоголь и немного съехал с катушек», — объясняет он.

В январе мужчина решил начать новую жизнь. Он бросил пить, начал считать количество калорий, белков, жиров и углеводов в пище, шесть раз в неделю посещать спортзал и выделять один день для интервальной тренировки высокой интенсивности (HIIT). Спустя пять месяцев его вес сократился до 74 килограммов. «Я чувствую себя более уверенным и здоровым, — говорит он. — Моя кровеносная система работает гораздо лучше, панические атаки прекратились и тревожность почти полностью исчезла».

Ранее сообщалось о студентке из Индии, которая рассказала о том, как ей удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. «Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно», — считает она.

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