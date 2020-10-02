Женщина похудела на 23 килограмма за пять месяцев и поделилась секретом успеха

Жительница Индии похудела на 23 килограмма за пять месяцев без посещения спортзала и поделилась секретом успеха. Об этом сообщает издание Times Of India.

24-летняя Супарна Сутеш (Suparna Suthesh) работает врачом. В 2019 году она готовилась к летним экзаменам в университете и не могла сосредоточиться на занятиях. Все, на чем она могла сфокусироваться — переживания из-за складок жира на своем животе и спине. На пике она весила 90 килограммов.

Когда Сутеш посещала лежавшую в реанимации пациентку, которая была молодой тучной женщиной, она увидела, как команда врачей с трудом пытается установить канюлю. «Я поняла, что люди, которые страдают больше всего, когда у вас лишний вес, — это ваши врачи. Тогда все изменилось. Я решила сбросить лишние килограммы и вернуться в форму», — пояснила индианка.

Сутеш изменила рацион. Теперь на завтрак она выпивает чашку черного чая и ест вымоченный в воде миндаль и один фрукт. На ланч она предпочитает жареную рыбу или омлет с зелеными овощами. Ее ужин состоит из курицы-гриль, йогурта без вкусовых добавок и тарелки зеленого салата. Перед тренировкой женщина выпивает чашку черного кофе, а после тренировки — обедает. Иногда Сутеш позволяет себе рис и жареную курицу.

Индианка не ходила в спортзал за все время похудения. Она тренировалась в своей комнате в хостеле. Каждая из тренировок сжигала около 800 калорий. «Я выполняла по две 15-минутных сессии прыжков через скакалку, силовые упражнения и упражнения со свободными весами», — рассказала она.

Сутеш подчеркнула, что похудение — это простая математика. «Посчитайте вашу базальную скорость обмена веществ и отрегулируйте поступления калорий и упражнения в соответствии с этим показателем», — заявила врач.

Чтобы сохранять мотивацию, женщина фотографируется каждый раз, когда достигает нового результата. «У меня на телефоне установлены обои с фотографией, на которой я весила 90 килограммов. Я вижу, как многого я достигла, и это помогает мне сохранять мотивацию», — подчеркнула Сутеш.

В результате за пять месяцев ей удалось похудеть на 23 килограмма. Она планирует сбросить еще несколько килограммов, а затем сфокусироваться на том, чтобы держать тело в тонусе и удерживать здоровый вес.

«Самое большое изменение образа жизни — я больше не позволяю себе лишнего. Теперь я дважды подумаю, прежде чем положить что-либо в рот. Когда я решила сбросить около 20 килограммов, даже мои ближайшие друзья шутили надо мной и советовали не ожидать похудения более чем на пять-шесть килограммов. Убедитесь, что вы не обращаете внимания на какой-либо негатив, и продолжайте делать то, что делаете», — порекомендовала она.

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