Весивший 234 килограмма мужчина похудел вдвое и поделился секретом успеха

Весивший 238 килограммов житель американского города Пемброк-Пайнс, штат Флорида, похудел вдвое и поделился секретом успеха. Об этом сообщает издание The Mirror.

36-летний Брок Кэрроу (Brock Carrow) набрал лишний вес из-за стресса после смерти матери. «Я всегда считал, что мог хоть как-то помочь ей не погибнуть от алкоголизма», — пояснил он. В результате вес Кэрроу вышел из-под контроля. На пике мужчина весил 238 килограммов и употреблял по 5,5 тысячи калорий ежедневно. Он годами питался едой на вынос, ел пиццу, лапшу и много сладостей.

Я понял, что у меня есть три варианта. Первый — продолжать есть, пока не умру; второй — покончить с собой, и третий — дать себе пинка и взять жизнь в свои руки

«Я начал искать персональных тренеров и тестировал все диеты подряд. Я был веганом, сыроедом, пробовал голодание, низкоуглеводную диету, сокращал потребление сахара и так далее. Многие тренеры отказывались со мной работать, так как не имели опыта помощи 238-килограммовым людям», — рассказывает он.

В итоге мужчина решил сделать рукавную гастропластику — хирургическое уменьшение объема желудка. Он перенес операцию в апреле 2017 года и с тех пор похудел на 114 килограммов.

Кэрроу стал заниматься спортом до семи раз в неделю. Он выполнял легкие кардиотренировки, постепенно добавляя силовые упражнения. «После того как летом я похудел на 45 килограммов, я решил, что спорт очень полезен для меня. Я пошел и записался на занятия по джиу-джитсу», — утверждает он.

Теперь на завтрак мужчина ест французские тосты, на ланч — пиццу на тонком тесте или большую порцию салата. Он перекусывает специальным попкорном для похудения. Когда ему хочется сладкого, он делает анаболическое мороженое, в котором нет молочных продуктов.

После похудения Кэрроу стал более уверенным в себе и надеется получить работу в местном отделении полиции. Ему предстоит пройти тест на физическую подготовку.