Тучная женщина сбросила 98 килограммов и описала проверенный способ похудеть

Тучная жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, описала проверенный способ, как сбросить 98 килограммов. Ее слова приводит издание Nine.com.au.

В апреле 2019 года 38-летняя Лора Беначчио (Laura Benacchio) отправилась в круиз в Новую Зеландию и заболела бронхитом. Все путешествие она провела в каюте. «После того случая я никак не могла выздороветь, — вспоминает она. — Я постоянно болела и знала, что лишний вес был одной из причин такого самочувствия».

Беначчио работает медсестрой в ночные смены. Ухудшающееся здоровье все сильнее мешало ее работе. «Даже коллеги постоянно обращали внимание на мое здоровье и спрашивали, все ли в порядке», — отмечает она. Женщина долгое время стеснялась присоединиться к программе похудения, хотя ее участники обещали поддерживать и подбадривать друг друга. Она решила принять участие, когда уже с трудом выходила из дома.

Беначчио, весившая 191 килограмм, начала процесс похудения 6 июня 2019 года. За год ей удалось сбросить 98 килограммов. «Самым сложным поначалу были занятия спортом, потому что я была в очень плохой форме, — рассказывает она. — Но я начала с небольших прогулок – до почтового ящика и обратно. Кроме того, я перешла на правильное питание».

Раньше Беначчио пренебрегала приготовлением пищи, заменяя домашнюю еду вредными перекусами на работе. «Поскольку я работаю в ночные смены, я ела самую нездоровую пищу по ночам, а потом приходила домой и ложилась спать, — вспоминает она. — Затем я просыпалась, и все повторялось». Теперь австралийка чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Вадодара, штат Гуджарат, похудел на 28 килограммов за три месяца и десять дней и поделился секретом успеха. Мужчина полностью исключил из своего рациона сахар и отказался от жареной пищи, а также стал раньше ложиться спать.