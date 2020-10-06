Студентка похудела на 34 килограмма без спортзала и раскрыла секрет успеха

Жительница индийского города Дели рассказала, как сбросила 34 килограмма за восемь месяцев. Секрет ее похудения раскрыло издание The Times of India.

23-летняя студентка Прити (Preeti) долгое время переживала из-за лишнего веса и насмешек окружающих, однако окончательно решилась похудеть после того, как продавец в магазине одежды сказал ей, что ее размера нет. В этот момент девушка весила 96 килограммов при росте 160 сантиметров.

Индианка начала придерживаться строгой диеты и ест только домашнюю пищу. На завтрак она обычно ест фрукты, овсянку, пшенную кашу или блюдо из риса поха. Она обедает салатом, чечевичной похлебкой, творогом и индийской лепешкой чапати. Вечером Прити предпочитает небольшую порцию салата или супа, а если обед был плотным, то вовсе пропускает ужин.

Студентка не занимается в спортзале, однако каждый день много ходит пешком и делает планки. Перед тренировкой индианка пьет зеленый чай, а после — только воду. Иногда она позволяет себе полакомиться домашними лепешками и шоколадом.

Помимо этого Прити каждый день выпивает три литра воды, перед сном пьет стакан молока с куркумой, а также делает гимнастику для лица.

Индианка посоветовала всем, кто хочет похудеть, отдавать себе отчет в том, что быстро достичь желаемых результатов невозможно, но все старания постепенно окупятся. Она добавила, что ей очень помогла поддержка семьи и просмотр мотивирующих видео от других похудевших. «Самое главное, что я поняла: если хочешь понять, есть ли у тебя лишний вес, спроси об этом брата, а не маму», — пошутила Прити.