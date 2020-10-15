Домашняя еда помогла предпринимателю похудеть на 21 килограмм за четыре месяца

Предприниматель из Индии сбросил 21 килограмм за четыре месяца без походов в тренажерный зал, питаясь исключительно домашней едой. Его секрет похудения приводит издание The Times of India.

31-летний Махавир Джайн (Mahaveer Jain) долгое время не мог заставить себя сбросить вес, несмотря на то, что из-за полноты у него развились гипертония и мигрени, а также критически повысился уровень сахара и холестерина в крови. Однако, когда в апреле 2020 года у него родился второй ребенок, он решился на похудение, чтобы дожить до момента, когда дети повзрослеют. В этот момент индиец весил 103 килограмма при росте 1,65 метра.

Он сел на строгую диету, в чем его поддерживала вся семья. Жена специально делала для него низкокалорийные блюда. С апреля на завтрак Джайн ест салат, фрукты, рис, паровые лепешки идли или блинчики из рисовой муки и запивает все зеленым чаем. Индиец обедает двумя лавашами чапати с зелеными овощами, а ужинает либо карри с диким рисом, либо бутербродом с овощами, либо супом.

Джайн почти полностью отказался от обычного сахара, заменив его неочищенным пальмовым сахаром джаггери. Он ест строго согласно режиму и ради этого также начал вставать и ложиться в одно и то же время.

Индиец не ходит в тренажерный зал. Вместо этого он предпочитает длинные пешие прогулки, пробежки трусцой, поездки на велосипеде и подъемы и спуски по лестницам.

После того, как Джайн похудел, его сахар и холестерин в крови пришли в норму. Он утверждает, что здоровье для него — главная мотивация придерживаться диеты и заниматься спортом и дальше. Индиец похвастался, что сам вдохновил многих знакомых на то, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Джайн поблагодарил свою жену за поддержку и признался, что она вкусно готовила для него даже самые низкокалорийные блюда.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница британского города Милтон-Кинс сумела сбросить 68 килограммов за три года благодаря старой диете, которой много лет назад придерживалась ее мать. Она требует съедать за день не более 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира, две порции фруктов и неограниченное количество овощей.