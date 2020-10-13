Диета из 1985 года помогла 50-летней женщине сбросить 68 килограммов

54-летняя жительница британского города Милтон-Кинс сумела сбросить 68 килограммов за три года благодаря старой диете, которой много лет назад придерживалась ее мать. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Джули Бэкхауз (Julie Backhouse) поняла, что должна похудеть, после туристической поездки в Грецию. «Когда я увидела себя на фотографиях из отпуска, то просто не узнала себя», — рассказывает она. После этого женщина впервые за много лет встала на весы и обнаружила, что весит 158 килограммов. «Мне было так стыдно, что я никому об этом не сказала», — вспоминает она.

Бэкхауз решила попробовать диету, которая в 1985 году помогла ее матери. Она требует съедать за день не более 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, овощи можно употреблять без ограничений. Кроме этого, женщина старалась быть активнее. Каждый будний день она отправлялась на 30-минутные прогулки с мужем, а по выходным делала вылазки на живописную возвышенность Чилтерн-Хилс недалеко от своего дома. Позднее к ходьбе добавился бег.

Каждые три месяца ее вес сокращался примерно на шесть килограммов. Спустя почти три года диеты и занятий спортом Бэкхаус похудела до 90 килограммов. «Жалею только о том, что не занялась этим до того, как мне исполнилось 50 лет», — признается она.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.