206-килограммовая женщина похудела на 138 килограммов и раскрыла секрет успеха

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, похудела на 138 килограммов за полтора года и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание 7 News.

50-летняя Анна Камбранис (Anna Kambranis) была тучной женщиной. После того как в январе 2018 года ее вес достиг 206 килограммов, друзья Анны признались, что беспокоятся за ее здоровье.

Анна решила изменить свою жизнь и наняла персонального тренера. Она стала придерживаться жесткого фитнес-режима и сократила употребление вредной пищи и алкоголя. «Секрет похудения — это только сила воли и целеустремленность», — считает она.

«Мне нужно было сбросить так много лишнего веса, что я просто настроилась на это и начала заниматься спортом», — пояснила Камбранис. Она ходит в спортзал как минимум три раза в неделю и пытается быть настолько активной, насколько это возможно: «Каждый день я завтракаю, а затем иду на прогулку, которая длится от одного до трех часов. Сбросив вес, я не перестала заниматься. Я хочу удерживать достигнутый результат».

Анна ест пять раз в день, чтобы не чувствовать себя голодной и избежать нездоровых перекусов. Камбранис считает, что иногда баловать себя — это нормально. Изредка она позволяет себе чипсы: «Я считаю, что нужно питаться здоровой пищей, но иногда можно позволить себе расслабиться».

Камбранис уже пробежала несколько полумарафонов и тренируется, чтобы пробежать марафон по Великой океанской дороге.

Она сказала, что хотя диета и упражнения важны, но ей удалось пройти весь этот путь благодаря поддержке друзей и семьи, которые подбадривали ее и отмечали каждое достижение.

Ранее сообщалось, что весивший 136 килограммов житель индийского города Мумбаи, штат Махараштра, похудел на 32 килограмма. С помощью упражнений и жесткой диеты он смог обеспечить себе дефицит калорий и избавился от лишнего веса.