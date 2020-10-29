Женщина похудела на три размера за год и раскрыла секрет успеха

Жительница английского города Реддитч, графство Вустершир, за год похудела на три размера и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание The Mirror.

26-летняя Таня Фрайель (Tanya Friel) каждые выходные питалась едой из кафе. Из-за этого у нее начались проблемы со здоровьем, и c трудом влезала в одежду 52 размера.

Осенью 2019 года англичанка пообещала себе отказаться от еды на вынос и научилась самостоятельно готовить аналогичные блюда. Она стала воспроизводить рецепты китайской, индийской, тайской и мексиканской кухни и печь пиццу дома.

Оказалось, что домашняя пища не только обходится гораздо дешевле, но и содержит меньше калорий. Больше всего Фрейель нравится китайское блюдо, в котором всего 505 калорий, а не 2,2 тысячи, как в ресторанной версии этого блюда.

Чтобы сохранить мотивацию, женщина создала аккаунт в Instagram, где делится с подписчиками своими рецептами. Англичанка старается избегать хлеба в своем меню и заменяет бургеры салатом, а тортильи — яичницей.

В сентябре 2019 года Фрейель присоединилась к программе похудения. В результате за год она избавилась от лишних килограммов и стала носить одежду размера 46. Отказавшись от похода в кафе, женщина сэкономила 1820 фунтов (183,7 тысячи рублей).

«Раньше я носила мешковатую одежду, чтобы скрыть свое тело, но теперь я люблю наряжаться и чувствую себя более уверенной, чем год назад», — заявила она.

Возлюбленный, семья и друзья активно поддерживают Фрейель и тоже готовят по ее рецептам.

Ранее сообщалось, что весившая 72,5 килограмма жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, обрела девичью стройность и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и начала заниматься спортом по пять или шесть раз в неделю.