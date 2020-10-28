Мать двоих детей обрела девичью стройность и раскрыла секрет успеха

Весившая 72,5 килограмма жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, обрела девичью стройность и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание Times Of India.

У 37-летней домохозяйки Умы Митталь (Uma Mittal) никогда не хватало времени на заботу о собственном здоровье до того дня, когда она поняла, что ей тяжело даже поднимать своих двоих детей. Из-за лишних килограммов у Митталь сильно болела спина.

Из-за ее любви к еде и осложнений после родов ее вес достиг 72,5 килограммов. Индианка поняла, что если она не позаботится о себе, никто не сможет ей помочь. Она решила изменить образ жизни и воспользовалась введенным из-за пандемии коронавируса режимом строгой изоляции, чтобы поработать над своим телом и избавиться от лишнего веса.

Теперь на завтрак Митталь выпивает протеиновый коктейль, на обед ест рис с овощами, творог, суп-пюре с двумя лепешками и иногда салаты. Ужин женщины состоит из легких продуктов: она съедает одну лепешку с миской овощного рагу и сыр.

Индианка предпочитает заниматься спортом на голодный желудок, поэтому перед тренировкой она выпивает только чашку черного кофе. После тренировки она принимает ложку протеиновой смеси с молоком или водой.

Митталь тренируется по пять или шесть раз в неделю. Она проводит полтора часа каждый день, занимаясь кардио— и силовыми тренировками. Она старается ходить как можно больше. В результате за шесть месяцев ей удалось похудеть на 19,3 килограмма. «Я развернула время на 20 лет: когда мне было 17 лет, я весила 53 килограмма. Теперь мне 37, и я снова вешу 53 килограмма», — заявила она.

Иногда она позволяет себе самсу с чаем, мороженое и десерты. При этом Митталь рекомендует сокращать количество масла при приготовлении еды. Индианка рассказала, что когда ей хотелось все бросить и съесть что-нибудь вредное, она смаковала вкус таких продуктов и выплевывала их.

«Я поняла, что нет волшебного способа похудеть: ни магических диет, ни еды, ни напитка для похудения. Нужно быть дисциплинированным. Похудение — это наука: ты работаешь над тем, чтобы создать дефицит калорий», — пояснила Митталь.

Сейчас Митталь работает консультантом по похудению. Она считает, что никогда не поздно достичь чего угодно. «А это возможно только если вы в хорошей форме», — сказала индианка.