317-килограммовый мужчина похудел вдвое за год и три месяца по своей методике

Весивший 317 килограммов житель американского города Патаскала, штат Огайо, похудел на 165 килограммов за год и три месяца, придерживаясь своей методики. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У 23-летнего Захари Манси (Zachary Muncy) с детства были лишние килограммы, но, когда он окончил старшую школу, его вес вышел из-под контроля. Американец питался фастфудом на завтрак, обед и ужин и употреблял до восьми тысяч калорий в день. За два года он набрал 127 килограммов. На пике его весы показывали 317 килограммов.

Манси почти не мог ходить и был прикован к инвалидному креслу. В 2019 году врач сказал мужчине, что ожирение может стать причиной ранней смерти. Американец испугался и решил изменить свой образ жизни.

Теперь у него жесткая диета и режим упражнений. Манси разработал диетические версии любимых блюд и полностью исключил из рациона газированные напитки. «Моя диета ограничивает только количество калорий. Я потребляю две тысячи калорий в день и по меньшей мере 140 граммов белка», — пояснил американец.

В сочетании с тренировками за год и три месяца мужчина сбросил 165 килограммов — больше половины исходного веса. Он перестал страдать от одышки и смог нормально ходить. Мужчина намерен достичь веса в 95 килограммов. Его главный секрет похудения — это поддержка со стороны друзей и единомышленников.

«Моя жизнь изменилась во всем. Мои друзья и семья в шоке, некоторые даже не узнают меня. Они все гордятся мной. Я и сам себя не узнаю в зеркале, но в то же время я учусь любить себя. Я получил обратно свою жизнь», — рассказал он. Манси предстоит пройти операцию по удалению излишков кожи.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Южный Калимантан госпитализирован подросток, который из-за избыточного веса целый месяц не мог встать с кровати. Чтобы донести его до автомобиля скорой помощи, понадобились усилия трех человек.