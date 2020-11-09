Подросток растолстел до 125 килограммов и перестал вставать с кровати

В индонезийской провинции Южный Калимантан госпитализирован подросток, который из-за избыточного веса целый месяц не мог встать с кровати. Об этом сообщает Newsflare.

13-летний Ахмад Ирванди (Ahmad Irwandi) весил 125 килограммов. Чтобы донести его до автомобиля скорой помощи, понадобились усилия трех человек. В больнице у него диагностировали ожирение и болезнь Иценко-Кушинга, которая приводит к повышенному продуцированию гормонов корой надпочечников.

Ахмад стал толстеть, когда ему исполнился один год. Его мать вспоминает, что мальчик ел три-четыре раза в день. Каждый раз ему требовалось столько еды, сколько хватило бы трем взрослым людям. Несмотря на избыточный вес, до недавнего времени он мог ходить и играть со сверстниками.

Когда Ахмад перестал вставать с кровати, за ним ухаживали мать и другие дети. Они пытались давать ему меньше еды и выбирали более здоровую пищу, чем обычно, однако его состояние не улучшилось.

В 2018 году сообщалось, что 12-летний индонезиец Ария Пермана, ранее считавшийся самым толстым мальчиком на Земле, похудел почти в два раза и выразил желание стать футболистом. Двумя годами ранее он весил 200 килограммов.