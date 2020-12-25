Российский врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам

Головная боль по утрам может говорить о наличии такого заболевания, как бруксизм — скрежет зубами во сне, связанный с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Такую неочевидную причину назвал стоматолог Алексей Антипенко в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, бруксизм появляется на фоне постоянных стрессов, из-за которых нервная система не успокаивается даже во сне. Распознать это заболевание можно не только ночью, но и днем. Так, например, одним из признаков бруксизма может быть сжатие зубов при напряженной работе.

«У бруксизма очень неприятный момент помимо головной боли — это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали — безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края», — отметил Антипенко. Он подчеркнул, что при появлении признаков этого заболевания рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее врач-стоматолог Екатерина Дронова рассказала, что даже самая дорогая щетка может оказаться бесполезной, если не соблюдать правильную технику чистки зубов. По ее словам, для того чтобы добиться чистоты полости рта, нужно сделать по 5-10 выметающих движений для каждого зуба. Кроме того, врач пояснила, что процедура чистки зубов заключается в удалении мягкого налета с поверхности щек, языка, неба, а также с жевательной и контактной поверхности зубов.