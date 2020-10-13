Раскрыт оптимальный объем зубной пасты для чистки зубов

Стоматолог раскрыл оптимальный объем зубной пасты, который следует наносить на щетку для чистки зубов. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Врач из Малайзии под ником Dr Gao разместил видео, на котором он сидит в стоматологическом кресле и объясняет, сколько зубной пасты следует использовать людям во время ежедневной чистки зубов в зависимости от их возраста. По словам медика, в рекламных роликах на щетку наносят чересчур большое количество средства.

Согласно опубликованным кадрам, детям до трех лет достаточно выдавить из тюбика всего лишь мазок пасты размером в несколько миллиметров, а для пациентов более старшего возраста потребуется количество не больше горошины.

В ролике дантист подчеркнул, что чрезмерное использование пасты не сделает зубы чище, а приведет к стоматологическим проблемам, в частности, к флюорозу — заболеванию, при котором на поверхности зуба появляются белые пятна. Отмечается, что впоследствии они могут изменить цвет на желтый или коричневый.

В октябре 2019 года косметический хирург и дерматолог Пол Банвелл раскрыл оптимальную частоту умывания. Выяснилось, что для предотвращения возникновения прыщей и черных точек необходимо умываться два раза в день. При этом, по его словам, слишком частое умывание вызывает риск лишения кожи необходимого «защитного барьера» в виде природного жира.