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Стоматолог рассказала о бесполезности дорогих зубных щеток

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Фото: Pixabay.com

Даже самая дорогая щетка может оказаться бесполезной, если не соблюдать правильную технику чистки зубов. Об этом в беседе с газетой «Комсомольская правда» рассказала врач-стоматолог Екатерина Дронова.

«Мало просто иметь самую дорогую, разрекламированную зубную щетку и пасту, важно знать саму технику чистки зубов и понимать конечный результат», — подчеркнула медик. Она также пояснила, что процедура чистки зубов заключается в удалении мягкого налета с поверхности щек, языка, неба, а также с жевательной и контактной поверхности зубов.

При этом, по словам Дроновой, рабочая головка щетки покрывает лишь 2-2,5 зуба. А для того, чтобы добиться чистоты полости рта, нужно сделать по 5-10 выметающих движений для каждого зуба.

Ранее дантист из Малайзии назвал оптимальный объем пасты, необходимый для чистки зубов. Он подчеркнул, что в рекламе на щетку выдавливают слишком много средства. Это, в свою очередь, может привести к флюорозу — заболеванию, при котором на поверхности зуба появляются белые пятна.

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