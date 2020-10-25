Врач раскрыл способ выявить рак языка

Небрежное отношение пациентов к протезу может привести к развитию злокачественной опухоли в полости рта. Способ выявления болезни в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскрыл челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский.

По его словам, самое распространенное заболевание среди его пациентов — рак губы. Причиной заболевания часто бывает травмирование полости рта съемными протезами.

«Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме. (…) Любая хроническая травма может являться пусковым механизмом для развития онкологического заболевания слизистой полости рта. Это несостоятельность коронок, это когда идет скол коронок или отлом зубов, которые постоянно травмируют язык, впоследствии приводящий к онкологическим заболеваниям именно со стороны языка», — сказал Малиновский.

Он отметил, что для выявления опухоли молодых стоматологов учат в первую очередь обращать внимание на состояние губ и языка пациента во время осмотра. «Опухоль может возникнуть на абсолютно любом участке полости рта, не только при костной патологии, но и на слизистой», — добавил специалист.

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