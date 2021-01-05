Стоматолог предупредил о пагубном влиянии алкоголя на зубы

Чрезмерное употребление алкоголя может негативно повлиять на состояние зубов. В частности, привести к преждевременному старению полости рта. Об этом в интервью с радио Sputnik предупредил специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов.

«Всем органам в полости рта: и деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему», — пояснил Смирнов, посоветовав не злоупотреблять.

Эксперт подчеркнул, что врачам лучше показываться заранее и прийти на профилактический осмотр, а не на лечение. В особенности это касается периода праздников: если зуб заболит во время выходных, лечить его будет негде — большинство стоматологий закрыты.

Ранее американский дантист Сухайль Мохиуддин рассказал, что на обычных зубных щетках копится множество бактерий. Обычного споласкивания под краном для их уничтожения недостаточно. Лучше после каждого применения мыть щетку с мылом или в специальном растворе, посоветовал врач.