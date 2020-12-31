Врач раскрыл опасность зубных щеток

Американский дантист Сухайль Мохиуддин раскрыл опасность зубных щеток и рассказал, как очистить их от миллионов бактерий, которые на них остаются. Способ продезинфицировать щетку он показал в ролике для TikTok.

«Знаете ли вы, что ваша зубная щетка содержит тонну микробов?» — обратился врач к своим подписчикам.

По его словам, обычного споласкивания щетки под краном недостаточно для того, чтобы сделать ее по-настоящему чистой. Чтобы побороть бактерии, нужно каждый день дополнительно мыть ее с мылом, тщательно его вымывая.

Для более эффективной дезинфекции стоматолог советует оставить зубную щетку на ночь в растворе воды с трехпроцентной перекисью водорода. Очистить щетку также можно, замочив ее в антибактериальном ополаскивателе, предназначенном для полости рта.

Для этих целей также подойдет чистящее средство для зубных протезов или смесь из двух чайных ложек пищевой соды, разведенных в воде. После замачивания щетку следует тщательно промыть.

Подписчики дантиста поблагодарили его за видеоинструкцию. Некоторые из них в комментариях высказали недоумение по поводу того, что никто раньше не говорил им о необходимости дополнительно очищать щетку. А кое-кто задался вопросом, почему бы вместо того, чтобы проделывать с ней такие манипуляции, просто не купить новую.

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