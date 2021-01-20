Стоматолог оценила пять популярных народных методов лечения зубов

Заболевания полости рта не проходят самостоятельно, а народные методы лечения могут усугубить проблему и привести к печальным последствиям. Об этом предупредила главный врач клиники, врач-стоматолог высшей категории, член ассоциации Общества по изучению цвета в стоматологии Наталия Кадькалова в беседе с «Аргументами и Фактами».

Она оценила пять самых популярных народных методов лечения зубов. Так, пациенты, испытывающие зубную боль при воспалительных процессах, часто полоскают рот с содой. «Чтобы понять, насколько это, не побоюсь этого слова, опасно, достаточно представить, как сода действует на тесто. Воспаленные ткани полости рта реагируют на соду примерно так же. Отек увеличится, и мы не знаем, чем это все может закончиться. Абсолютно точно, ничем хорошим», — предупредила стоматолог.

Другое популярное народное средство — прикладывание к больному зубу чеснока. По словам Кадькаловой, чеснок может вызвать ожог слизистой. Она напомнила, что воспаление нерва, вызывающее боль, — необратимый процесс. Помочь такому пациенту сможет только стоматолог, удалив разрушенные ткани и промыть канал от инфекции. Похожим образом на полость рта действуют примочки со спиртом или водкой, добавила специалист.

Также она высказалась о полоскании рта отварами трав. По ее словам, такой способ не может серьезно навредить человеку, но при этом и не остановит воспалительный процесс. «Нет никакого смысла ополаскивать воспаленную ткань под зубными отложениями, раствор под них даже не проникнет. Другое дело — полоскать после профессиональной чистки, тогда заживление ускорится», — пояснила Кадькалова.

Кроме того, стоматолог прокомментировала способ отбеливания зубов лимоном. «Эту процедуру я считаю самой гуманной, в отличие от сцарапывания эмали скорлупой яиц, активированным углем и прочими абразивами. Да, результат будет незначительным, но вы хотя бы не навредите себе», — заявила она. В целом врач заявила о негативном отношении к народным рецептам и призвала не экспериментировать с лечением в такой деликатной зоне, как стоматология.

Ранее директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева предупредила, что сильнее всего на цвет зубов влияют продукты с аминокислотами и пигментами. Речь идет в том числе о чернике, черной смородине, маринованной свекле, вишне, вишневом соке, красном вине, а также окрашенных газированных напитках, многих специях и соусах. Также цвет зубов может ухудшаться из-за постоянного употребления чая и кофе, причем чай окрашивает их гораздо сильнее.