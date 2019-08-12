Названы способы борьбы с кризисом среднего возраста

Для преодоления кризиса среднего возраста необходима эмоциональная или физическая встряска, заявила психолог филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По мнению психолога, в борьбе с кризисом среднего возраста мужчинам могут помочь, в частности, ремонт, строительство дома или покупка автомобиля. «Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины», — сказала Шапиро.

Женщинам психолог советует научиться не забывать о собственных интересах. «Возьмите лист бумаги и составьте список всего того, что вы делаете, руководствуясь принципом "я должна". А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу "я хочу". В идеале важно равновесие между "я должна" и "я хочу"», — отметила Шапиро.

В ноябре прошлого года профессор психологии из американского Университета Флориды Лори Минц рассказала о простой закономерности между качеством сексуальной жизни и продолжительностью сна. По мнению Минц, у людей существует некий «замкнутый круг». Хороший секс способствует хорошему сну. Одновременно плохой секс приводит к недосыпу, который, в свою очередь, снижает сексуальное желание. Исследования показали, что у женщин всего один дополнительный час сна приводил к тому, что у 14 процентов на следующий день случался хороший секс.

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